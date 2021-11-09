Эксперт указал на феноменальную возможность России повлиять на Украину

России следует заняться выстраиванием результативного подхода к отношениям с Украиной, потому что, если она этого не сделает, разрешение украинского вопроса может растянуться на следующие пятьдесят лет.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог Денис Денисов, по словам которого, у России есть все необходимое для создания Украинского института, так как там сосредоточенны наиболее качественные специалисты по соседней стране.

Кроме того, отметил Денисов, Россия обладает «совершенно феноменальными» возможностями вести на украинском направлении плодотворную работу. Для этого необходимо организовать сосредоточенных в РФ специалистов по Украине, создав для них, условно говоря, некий Украинский институт, и поставив перед ними конкретные задачи.

«Сделать это можно быстро. А если сейчас не сделать этого?.. Ну что ж… Тогда с решением украинского вопроса придётся подождать ещё лет пятьдесят», — предупредил политолог.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что Москва вскоре выработает новые подходы к решению украинского вопроса и новые методы воздействия на Киев, которые будут учитывать интересы простых людей – жителей России и Украины.