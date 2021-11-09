Лукашенко решительно осудил «танковый шантаж» Польши в отношении беженцев на границе

Польские власти прибегли к политике «танкового шантажа» в отношении беженцев на границе с Белоруссией, что совершенно недопустимо. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко решительно осудил линию поведения официальной Варшавы в комментарии изданию «Национальная оборона». Белорусский лидер назвал стягивание войск, в том числе — танковых соединений, к польско-белорусской границе «то ли тренировкой, то ли шантажом» и предупредил о недопустимости подобных действий.

«Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками — Прим. ред.)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Белоруссией и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж», — негодует Лукашенко.

Обострение ситуации на белорусско-польской границе началось 8 ноября, когда группа беженцев предприняла несколько попыток прорыва границы вблизи пункта перехода «Брузги — Кузница» и разбила палаточный лагерь у самого проволочного заграждения. 9 ноября были опубликованы видео того, как беженцы обрушили пограничный забор с помощью бревен и оказались в непосредственной близости от польских силовиков.