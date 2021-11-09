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Минпросвещения России предложило актуализировать правила орфографии русского языка

Общество
Минпросвещения России предложило актуализировать правила орфографии русского языка

Министерство просвещения РФ предложило законопроект об актуализации правил орфографии русского языка.

Проект постановления и новые правила опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Там же указана пояснительная записка, в которой говорится, что на данный момент действуют «Правила русской орфографии и пунктуации», разработанные более 60 лет назад.

«За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания», — говорится в пояснительной записке.

В министерстве добавили, что новый свод будет более полным и соответствующим современному состоянию русского языка. Подготовкой правил занимается Орфографическая комиссия при отделении историко-филологических наук Российской академии наук.

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