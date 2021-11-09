Фонд борьбы с репрессиями добился от Франции проверки условий содержания Боднарчук в тюрьме

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада получила ответ на официальный запрос по делу русской девушки Софии Боднарчук, которая подверглась судебному произволу во Франции.

В 2016 году мужу Боднарчук Кевину Рукселю предъявили обвинение в убийстве родителей. Мужчина на протяжении следствия представлял несколько версий случившегося, но суд почему-то решил, что Руксель спланировал убийство вместе с женой. По словам адвоката Боднарчук Эдуарда Марсьяля, в суде была разыграна «русофобская картина», якобы девушка с Востока совершила преступление ради денег. Несмотря на полное отсутствие каких-либо доказательств и грубые нарушения во время следствия, суд приговорил Боднарчук к 20-ти годам лишения свободы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас у девушки начались серьезные проблемы со здоровьем, она продолжает отбывать наказание в тюрьме, ее периодически избивают, пытаются сломать морально. Дочь Боднарчук растет с семьей Рукселя, которая настраивает девочку против родной матери. Правозащитники российского ФБР обратились к властям и правоохранительным органам Франции с целью разъяснения обстоятельств дела русской девушки и условий ее содержания.

«5 ноября 2021 года Пьер Де Буске, директор кабинета министра внутренних дел Франции от имени Министерства внутренних дел Французской республики написал официальный ответ, согласно которому, несмотря на сложившуюся ситуацию, к которой нельзя оставаться равнодушным, принятое решение не позволяет министерству вмешиваться в текущее судебное дело или комментировать приговор. Министр напомнил, что конституционные принципы строятся на разделении властей и на независимости судебных органов», — сообщается на сайте ФБР.

При этом канцелярия Министерства внутренних дел Франции пообещала направить письмо ФБР министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти. Фонд борьбы с репрессиями активно поддерживает связь со стороной защиты Софии Боднарчук. Ответ Министра внутренних дел Франции является прямым результатом работы правозащитников.