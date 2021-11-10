Свалка станет садом. Экологи вынесли вердикт промзоне «Горская» в Петербурге

Около полугода потребуется для того, чтобы очистить бывшую стройплощадку комплекса защитных сооружений (КЗС) «Горская» в Санкт-Петербурге от скопившихся за десять лет отходов. Об этом рассказал эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук на круглом столе в Медиагруппе «Патриот», на котором представили план преображения КЗС.

Проект реализует ООО «Мегалайн». На намывных территориях площадью 150 га планируется создать высокотехнологичный, деловой и туристический кластеры: появятся парк инноваций, складские помещения формата Light Industrial (специальные сооружения площадью от 200 до 2000 квадратных метров, пользующихся особым спросом у представителей малого и среднего бизнеса), а также музей дамбы, многофункциональные бизнес-объекты, благоустроенная портовая набережная.

На прошедшем в июне 2021 года Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти города подписали соглашение с ООО «Мегалайн» по развитию этой пока заброшенной территории.

Невские Новости /

К реализации проекта привлечены специалисты разного направления, в том числе экологи. Юрий Шевчук напомнил, что намывной участок на берегу Финского залива оборудовали для строительства защитных сооружений Петербурга: на территории размещались бетонно-растворный узел, различные склады.

«Все было сделано грамотно на то время: не использовались старые, поросшие лесом земли, не использовались жилые зоны. Но это было тогда. Сейчас эти земли превратились в маргинальные», — отметил Шевчук.

Но строительство дамбы завершилось в 2011 году. И только в 2019 году территория была передана региональным властям.

megalinestroy.ru / Мегалайн

Сейчас на территории «Горской» — несколько несанкционированных свалок, недействующие мелкие производства.

По словам эколога, там сложился «конгломерат отходов III — V классов опасности» (чрезвычайно опасными признаны отходы I класса).

«Нужно не только убрать, но и грамотно утилизировать эти отходы: оценить, что можно использовать как вторичное сырье, а все остальное сделать по возможности более безопасным. Верхний слой почвы, который загрязнен нефтепродуктами и другими химическими веществами, нужно снять и насыпать новый. Это геологическая часть инженерной подготовки. Это около полугода может занять, — отметил эколог. — На сегодняшний день на территории нет природных объектов особо охраняемых, никакой приморской растительности, потому что это территория новая. Но, если в проекте предусмотрено, мы можем сделать ботанический сад».

«Мегалайн» планирует зайти на строительную площадку в 2023 году. Уже сейчас выполнен градостроительный анализ и предварительный расчет транспортного потока. Ведутся переговоры с потенциальными резидентами и партнерами по выполнению концепции развития территории.

Prt Scr youtube.com / РИА LIVE24

Так, достигнуты договоренности с компаниями «Марис Девелопмент» и «Складман» (кластер Light Industrial), подписано соглашение о сотрудничестве с компанией «ACCOR» в качестве будущего гостиничного оператора. Технопарк «Мордовия» и компания «Джейсон Энд Партнерс Консалтинг» заинтересованы в сотрудничестве в рамках IT- кластера будущей «Горской».

В комитете по инвестициям Петербурга проходят экспертизу документы на предоставление земельных участков в аренду на инвестиционных условиях. Общий объем инвестиций оценивается в 60 миллиардов рублей. Подтвержденная бюджетная эффективность — более 31 миллиарда.