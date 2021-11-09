Клинцевич рассказал о планах США подтолкнуть Украину к эскалации конфликта в Донбассе

Военные корабли и самолеты США в Черном море изучают возможный «театр военных действий» на случай эскалации конфликта ВСУ и ополченцев в Донбассе. К такому выводу по информации RT пришли в Минобороны РФ после нескольких дней наблюдения за передвижением американских военных.

Напомним, 30 октября в черноморскую акваторию вошел эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. 3 ноября туда же прибыл танкер John Lenthall, а спустя еще день к ним присоединился штабной корабль Mount Whitney. По заверениям Пентагона, к российским границам корабли США прибыли в рамках учений НАТО.

Председатель Российского Союза ветеранов Афганистана (РСВА), бывший первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что американцы не просто изучают местность в Черном море, а стремятся столкнуть лбами Россию и Украину.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

В беседе с «Политикой Сегодня» экс-сенатор отметил, что на протяжении всех семи лет с момента возвращения Крыма в состав РФ, Вашингтон подстрекает Киев к началу активных боевых действий. Причем наступают США по всем фронтам, начиная от организации информационной атаки на Москву с распространением «беспардонной лжи» о присутствии российских военных в Донбассе, заканчивая финансированием вооруженных сил Украины.

«Они понемногу: по 90, по 80, 50 миллионов дают чисто на военные нужды Украине, исходя из тех возможностей, когда не нужно через Конгресс утверждать. На экипировку, на снаряжения, закупку отдельных элементов вооружения, наблюдения и контроля — то, что обеспечивает боевые подразделения с точки зрения противодействия различным электронным средствам и оказанию помощи в наблюдении. Понятно, что летальное оружие они не могут поставить, там нужно решение, а оно вызовет и внутренние, и внешние проблемы. А так они всячески укрепляют моральный дух [Украины]», – поделился Клинцевич.

Собеседник «ПС» подчеркнул, что на сегодняшний день представителей силовых ведомств США можно найти практически во всех госструктурах Киева. Они, по словам Клинцевича, словно кукловоды управляют движениями нынешней власти. Тем самым Вашингтон уже создал внутри Украины все условия для эскалации конфликта в Донбассе, считает эксперт.

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

«Это подтверждают три корабля, которые проводят рекогносцировку [разведку, – Прим. ред.] и в то же время оказывают моральную поддержку ВСУ начать эти вещи в Донбассе и даже возможно с провокациями в Крыму. Но в Крым они [украинцы], понятно, не пойдут. Даже если их под пулеметами американцы будут загонять. Они не пойдут, понимая, что оттуда обратно никто не вернется. По Донбассу есть хоть какая-то уверенность у них: у ополчения старое советское вооружение, нет присутствия вооружения РФ», – рассудил собеседник «ПС».

В случае нападения Украины на ЛДНР Клинцевич не исключил вмешательства России. И вот тогда, по словам военного эксперта, конфликт, нарастающий в последние годы словно снежный ком, приобретет желательный для американцев оборот — два некогда братских народа «порвут генетическую память» на десятки лет, а это в свою очередь ослабит Россию.

«Там [на Украине] есть большое количество генералов, с которыми мы все вместе учились в академиях. И все понимают уровень несоответствия и материально-технического плана, и вооружения, и уровня подготовки, дабы можно было осуществить такие акции сегодня. Не думаю, что эти генералы пойдут на то, чтобы начать боевые действия. Но бестолковое и безответственное политическое руководство на этот шаг однозначно может пойти», – резюмировал Клинцевич.

Ранее Клинцевич призвал проучить НАТО, корабли которого в последнее время зачастили с разведками в Черное море. Бывший сенатор считает, что если США попытаются нарушить границы РФ, один из их кораблей нужно пустить ко дну.