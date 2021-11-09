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Гривны не вложат. Спецпредставителя президента РФ Иванова возмутило состояние ГТС Украины

Россия
Гривны не вложат. Спецпредставителя президента РФ Иванова возмутило состояние ГТС Украины

Власти Украины не готовы вкладывать деньги в модернизацию собственной газотранспортной системы (ГТС) и будут ее использовать пока та «не рухнет и не развалится». Такого мнения придерживается спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Во время выступления на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» в Москве член Совбеза РФ подчеркнул, что состояние украинской ГТС, которую не реконструировали 40 лет, уже несет непосредственную угрозу для окружающей среды.

«Эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться . Что тогда будет?» — задался вопросом Иванов.

Одновременно с тем политика возмутила позиция Европы, которая активно продвигает «зеленую» повестку, но при этом пытается сохранить транзит газа через опасную для природы ГТС Украины, и затормозить запуск «Северного потока — 2».

Гривны не вложат. Спецпредставителя президента РФ Иванова возмутило состояние ГТС Украины
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Ну настолько очевидно, что "Северный поток — 2" резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще "Северный поток — 2", если хотите, — это вклад России в экологическое состояние европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», — возмутился спецпредставитель президента России.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский обратил внимание, что у «Газпрома» есть возможность прекратить прокачку газа через украинскую ГТС не нарушая контракта с «Нафтогазом». Однако, отметил экономист, если российская компания пойдет на это, половина Украины в тот же миг останется без энергоресурса.

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