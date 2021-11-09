Женщина–водитель погибла в жестком ДТП с иномаркой под Красноярском

Столкновение ВАЗ-2114 и Toyota Corona произошло в Красноярском крае. Жертва ДТП управляла отечественной легковушкой, сообщает МВД.

Смертельная авария случилась на автодороге Кузнецово — Зыково. По данным ведомства, ВАЗ выехал на полосу встречного движения и врезался в японскую иномарку. В результате аварии женщина получила тяжелые травмы и умерла.

Двух пострадавших пассажиров ВАЗ госпитализировали в тяжелом состоянии. Toyota Corona получила серьезные повреждения, о состоянии ее водителя ничего не известно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее авария с двумя погибшими женщинами произошла в Волгоградской области. Водитель Renault Logan с тремя пассажирами потерял управление и съехал в кювет.