Территориальные претензии украинского политолога Соскина к России возмутили Симоньян

Территориальные претензии украинского политолога Олега Соскина к РФ привели в ярость главного редактора RT Маргарита Симоньян.

Киевский эксперт заявил, что Брянская и Воронежская области якобы «исторически относятся к Украине». Он высказал мнение, что на Украине «мечтают забрать себе территории "от Сяна до Дона", включая Кубань и Воронежскую область РФ». По мнению политолога Олега Соскина, Украина «имеет право» на Кубань. Такая позиция привели в ярость главреда RT, которая жестко осадила киевского эксперта, поставив его на место.

«Когда украинский политолог заявляет, что Воронеж, Кубань — их исконно исторические земли... Моя Кубань родная! Они поперхнутся Кубанью так, что никто их не откачает», — сказала Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось, что драка в Новых Ватутинках привела к спору главы Чечни Рамзана Кадырова и Маргариты Симоньян. Кадырова возмутило, что главный редактор телеканала RT сделала акцент на этнической принадлежности участников драки, передавал телеканал «360». Позже Кадыров и Симоньян созвонились и помирились.