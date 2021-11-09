Родителям-одиночкам в России могут предоставить дополнительные льготы

Родители и опекуны, воспитывающие в одиночку детей до 14 лет, могут получить дополнительные трудовое гарантии благодаря новому законопроекту.

Законопроект о поддержке родителей-одиночек и опекунов-одиночек был одобрен Государственной думой во втором чтении. Ожидается, что в третьем чтении его рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

Законопроект предусматривает создание перечня работников, которых запрещено привлекать к ночной работе без их письменного согласия. Нововведение планируется также распространить на многодетных родителей, а также родителей, один из которых работает вахтовым методом, передает издание DEITA.RU.