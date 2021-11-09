Политолог Бредихин призвал Россию ответить на информационную войну Запада фильмом «16-й»

Фильм петербургского бизнесмена Евгения Пригожина под названием «16-й» необходимо перевести на несколько языков и показать за границей, отметил политолог, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Кинокартина рассказывает о событиях 2016 года, которые привели к победе политика Дональда Трампа на президентских выборах в США. После этого Вашингтон начал твердить о мнимом «российской вмешательстве».

Премьера фильма в России состоялась 8 ноября. Только за один вечер ленту посмотрели более 200 тысяч зрителей. В интервью корреспонденту «Народных Новостей» Бредихин сообщил, что такие фильмы нужно показывать не только россиянам, но и за рубежом. Граждане РФ уже осознали, что против страны ведется информационная война.

«Именно поэтому страна должна отвечать, в том числе и своими фильмами. Нужно тиражировать такие фильмы на Западе, хотя их там запрещают. Нужно масштабировать показы, делать переводы на другие языки. Нужно развивать независимые площадки, в том числе в интернете, чтобы все больше людей могли прикоснуться к правде», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что зрителям представили вполне живой, наполненный юмором и яркими моментами фильм.

Как стало известно ранее, десятки тысяч пользователей сумели посмотреть кинокартину «16-й» благодаря техническому показу, который состоялся в Сети. 3 ноября картину должны были продемонстрировать жителям Нью-Йорка, однако кинотеатр отменил премьеру без объяснения причин. Повторная попытка организовать показ в другом кинозале была сорвана американскими правоохранителями.