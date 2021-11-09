Брутер объяснил, почему РФ до сих пор не разорвала отношения с Нидерландами

Есть целый ряд причин, по которым Россия продолжает поддерживать отношения с Нидерландами, несмотря на антироссийский курс Амстердама, проявляющийся, в числе прочего, в большем числе судебных разбирательств против Москвы.

Такое мнение в комментарии Федеральному бизнес-агентству «Экономика сегодня» высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По словам эксперта, Нидерланды используют судебные процессы по делу крушения рейса МН17, по скифскому золоту и два дела акционеров ЮКОСа для давления на Россию.

Как отметил Владимир Брутер, Нидерланды ведут юридическую войну против России, создавая таким образом медийную картинку, смыслом которой является тезис «Россия виновата всегда». Поэтому, как только закончится суд по делу малайзийского «Боинга», в Нидерландах начнут другой процесс и давление на Россию таким образом никогда не прекратится.

«Периодически здесь будут меняться батарейки: создаваться новые медиаповоды, дело MH17 является одним из них. Самое главное, как и в случае со Скрипалями и Навальным, реального расследования никто проводить не собирался», — уверен Брутер.

Новостное агентство «Харьков» /

При этом, по его словам, реального расследования ни по делу МН17, ни по какому другому делу не проводится, его заменяют антироссийские формулы. Все процессуальные действия власти Нидерландов подгоняют под готовый результат. Но Россия, тем не менее, не разрывает отношений с этой страной.

«Во-первых, Нидерланды остаются важным торговым партнером для РФ, поэтому Москва не может взять и отказаться от отношений с ними, — объясняет политолог позицию Москвы. — Во-вторых, такое число дел является стечением обстоятельств – по крайней мере, по скифскому золоту, а в-третьих, мы имеем дело с карманной юстицией, которая точно знает, какого результата она хочет добиться и какой в итоге получит».

youtube.com / VestiKavkaza

В заключение Владимир Брутер добавил, что сложившуюся ситуацию достаточно ярко иллюстрирует дело акционеров ЮКОСа, по котором Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о том, что Россия должна выплатить штраф в 60 миллиардов долларов, отправив дело на дополнительное рассмотрение. Это решение, по словам политолога, было принято из-за опасений нидерландских властей, что Москва полностью разорвет отношения с Амстердамом.