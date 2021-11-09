Спикер госсовета Крыма Константинов поддержал стремление Лукашенко посетить полуостров

Стремление белорусского президента Александра Лукашенко посетить Крым по сути является признанием российского статуса полуострова, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.

По словам политика, многие люди из Белоруссии ждали подобного заявления от Лукашенко.

«Они ждали позицию своего руководства, и когда она сформировалась, то вопросов дальше не будет по продвижению всех межрегиональных соглашений с Крымом», — отметил Константинов.

Председатель госсовета подчеркнул, что слова Лукашенко можно расценивать в качестве фактического признания российского статуса полуострова со стороны Минска.

«По сути дела да, безусловно. По факту это уже признание», — добавил спикер.

Президент Белоруссии во время заседания Высшего госсовета Союзного государства пожаловался, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его с собой в Крым.