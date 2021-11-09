Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонные переговоры по актуальным вопросам.

Путин и Лукашенко обменялись мнениями о ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Лидеры подробно обсудили жесткие действия Варшавы по отношению к мигрантам. Путин и Лукашенко заметили, что стягивание на границу регулярных войск Польши вызывает беспокойство.

Также особенное внимание Путин и Лукашенко уделили интеграционным вопросам, которые остаются на контроле двух президентов.