«Дурная ошибка». Доктор Комаровский пожалел, что поддерживал Зеленского на выборах

Публичная поддержка Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году была «дурной, глупой ошибкой», признался украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В момент, когда на Украине активно велась предвыборная гонка, кандидат в президенты Зеленский взял Комаровского в свою команду. Будущий украинский лидер в случае победы обещал врачу пост министра здравоохранения. Однако после вступления Зеленского в должность якобы гарантированную должность в правительстве Комаровский так и не занял.

Доктор негативно высказался о желании «слуги народа» задержаться в президентском кресле подольше. Он напомнил, что в своих предвыборных обещаниях Зеленский убеждал миллионы сограждан, что идет только на один срок.

«Но мы сейчас видим, что явно зачищают информационное поле, выясняют отношения со всеми, кто только тявкнул… Это же очевидные вещи. Это неправильно», — посетовал педиатр.

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Более того, продолжил он, Зеленский образца 2019 года, за которого проголосовали более 73% избирателей, и президент Украины 2021 года — два разных человека. Результат, к которому спустя два года правления бывшего актера пришла страна, говорит о том, что все голосовавшие, и Гордон, и сам Комаровский «лоханулись».

«Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко… Я чувствую себя виноватым», — эмоционально воскликнул врач.

Впрочем, добавил собеседник Гордона, в 2019 году у людей не было выбора: либо «мухомор» в лице Петра Порошенко, либо неизвестный «гриб» Зеленский. Тогда большинство людей решили выбрать «непонятно что» в надежде на лучшее, объяснил доктор.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев допустил, что Зеленский рискует повторить судьбу своего предшественника Виктора Януковича. Сейчас обстановка на Украине все более похожа на ту, которая была перед Майданом в 2013 году. Чтобы вырвать страну из кризиса и не потерять ее суверенитет, украинскому президенту нужно меняться, резюмировал Мураев.