Спикер парламента Крыма услышал в словах Лукашенко признание полуострова российским

Желание президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крымский полуостров говорит о его признании региона российским де-факто, считает председатель госсовета республики Крым Владимир Константинов.

Таким образом политик прокомментировал выступление Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, во время которого белорусский лидер посетовал на то, что Владимир Путин поехал в Крым без него.

«Владимир Владимирович мне все обещал, что возьмет с собой в Крым, покажет, что там нового, по дороге провезет. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил», — огорчился Лукашенко.

Константинов отметил, что теперь, когда позиция руководства предельно ясна, у белорусских чиновников больше не останется вопросов о «продвижении всех межрегиональных договоренностей» с полуостровом.

Кроме того, дальнейшие решения в рамках Союзного государства откроют новые возможности для сотрудничества российских регионов и Белоруссии. И Крым непременно воспользуется этими ресурсами в области развития туризма и транспортного сообщения, резюмировал Константинов.

Ранее «Политика Сегодня» выясняла, почему Александр Лукашенко предпочел создание Союзного государства с Россией вместо шагов в сторону евроинтеграции.