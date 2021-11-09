Иск бизнесмена Пригожина к «Эху Москвы» рассмотрели в Пресненском суде

В Пресненском районном суде столицы состоялось заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина к радиостанции «Эхо Москвы». Предприниматель требует признать недостоверными сведения, распространенные главредом «Эха» Алексеем Венедиктовым в эфире.

В ходе судебного заседания юристы истца предоставили рецензию на лингвистическое заключение Ирины Левонтиной, а также документы, подтверждающие тесную связь эксперта с радиостанцией и ее предвзятость при выполнении исследования, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Помимо этого, сторона истца уведомила суд, что Левонтина стала фигуранткой административного дела после незаконного использования печати ведущего лингвистического госучреждения при подготовке экспертизы. Юристы также предъявили заключение Минюста России, которое опровергает позицию Левонтиной.

В ходе предыдущих слушаний представители ЗАО «ЭХО Москвы» в качестве доказательства своей правоты ссылались на санкции Совета Европы в отношении Евгения Пригожина.

«В ответ юридическая служба компании «Конкорд» представила письмо Министерства иностранных дел, которое дало четкие разъяснения позиции России по поводу санкций, как неправомерных, нелегитимных и абсолютно недопустимых действий, нарушающих международное право», — говорится в сообщении пресс-службы.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

По итогам заседания суд отложил рассмотрение дела на 15 декабря 2021 года. Слушание назначено на 10:20 по московскому времени.