Помощник мэра Северодвинска Валерий Машенков скончался на рабочем месте

В Северодвинске умер помощник главы города Валерий Машенков. Инцидент произошел в здании городской администрации. Медики оказали чиновнику реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось.

Валерий Леонидович отдал службе в правоохранительных органах 43 года. Он начал свою карьеру рядовым милиционером, работал во всех подразделениях УВД, а с октября 2017 года возглавлял Ненокский территориальный отдел. В городскую администрацию Машенков устроился с сентября 2019 года.

В настоящее время причины смерти чиновника не сообщаются. Дата и место прощания с Валерием Леонидовичем станет известна позже.