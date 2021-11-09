Депутаты Госдумы приняли в I чтении закон о полномочиях российских регионов

Госдума приняла в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти, который определяет полномочия российских регионов.

Согласно документу, органы власти субъектов РФ входят в единую публичную систему, а их согласованное взаимодействие обеспечивает президент. Законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции.

Также закон снимает запрет для глав регионов избираться более чем на два срока подряд. В настоящее время срок полномочий губернатора определяется самим субъектом, но не может превышать пяти лет.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что новый закон о региональной власти позволит местным парламентам работать в дистанционном режиме. Это должно быть прописано в соответствующих регламентах, уточнил он.