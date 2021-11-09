Политолог Погребинский допустил, что Киев попросит помощи у Москвы перед отопительным сезоном

Киеву придется просить помощи у Москвы, чтобы украинцы не замерзли во время отопительного периода. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский.

Эксперты считают, что ситуацию с энергетическим кризисом на Украине исправить уже невозможно, отметил Погребинский. Однако, по его мнению, у Киева осталась последняя надежда — попросить помощи у России. Политолог послал президенту Владимиру Зеленскому четкий сигнал.

«Это значит, что если вы не возьмете и не договоритесь, чтобы тут рядом получать из Донбасса уголь, то у вас не хватит, у вас не будет. Поэтому у вас одна надежда, чтобы Россия спасла», — сказал он в эфире телеканала UkrLive.

Конечно, Зеленский может оказаться в неудобном положении, если он обратится к РФ с просьбой о помощи, обратил внимание Погребинский. Но на кону стоит обеспечение теплом всей страны, добавил эксперт.

Погребинский уже указывал на невозможность построения каких-либо положительных прогнозов по ситуации с отоплением на Украине. Та помощь, которую готова оказать Белоруссия, является каплей в море, считает эксперт. По его мнению, только Россия может обеспечить Киев необходимым объемом электроэнергии.

Ранее телеканал «360» сообщил об увеличении тарифов на тепло в Киеве для религиозных, коммерческих и бюджетных организаций. Соответствующее распоряжение подписал мэр украинской столицы Виталий Кличко.