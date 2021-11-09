Песков отметил ответственную работу Госпогранкомитета Белоруссии на границе с Польшей

Сотрудники Госпогранкомитета Белоруссии ответственно выполняют работу на границе с Польшей. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с мигрантами.

Также он отметил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте по сложившейся обстановке. Кремль рассчитывает, что происходящее на польско-белорусской границе не примет форму угрозы для безопасности России, добавил Песков.

«Ситуация, безусловно, напряжённая, тревожная - это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно о попытках многочисленной группы беженцев проникнуть на территорию Польши через границу. Как рассказал официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский, с польской стороны была слышна стрельба, передает телеканал "360".