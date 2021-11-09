«Газпром» приступил к заполнению европейских ПХГ

Российский холдинг «Газпром» утвердил план по заполнению пяти европейских хранилищ газа (ПХГ). Данные об этом содержатся в кратком заявлении компании, пишет «Интерфакс».

Ранее глава крупнейшего экспортера голубого топлива Алексей Миллер отметил, что закачка ресурса в российские хранилища является приоритетной для компании. Он добавил, что 8 ноября «Газпром» закончит заполнение отечественных ПХГ, после чего приступит к пополнению мощностей в Европе.

«Определены объемы и маршруты транспортировки газа», — сообщается в сообщении поставщика от 9 ноября .

Заявка на прокачку газа по территории Украины в Словакию во вторник выросла до 83 млн кубометров, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream. В целом украинский транзит уже увеличился в полтора раза относительно 1 ноября. Кроме того, поздно вечером в понедельник была возобновлена прокачка газа в прямом направлении по маршруту «Ямал — Европа».

Беспрецедентная закачка топлива в российские подземные хранилища газа (ПХГ) необходима для надежного и стабильного прохождения отопительного сезона не только внутри страны. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.