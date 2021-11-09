Лавров посоветовал Евросоюзу помочь Белоруссии с миграционным кризисом

Странам Евросоюза следует избегать двойного подхода в вопросах, которые касаются миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат уверен, что сложившуюся ситуацию необходимо урегулировать на основе международного гуманитарного права. По его словам, Евросоюзу следует помочь Минску с мигрантами, как это было в ситуации с Турцией.

Министр иностранных дел добавил, что ответственность за обострение ситуации несет Запад. По словам Лаврова, именно действия западных стран на Ближнем Востоке спровоцировали миграционный кризис.

Телеканал «360» ранее информировал, что МИД Польши выступил с предложением ввести санкции против Белоруссии на фоне наплыва мигрантов. Ограничительные меры должны коснуться юридических и физических лиц.