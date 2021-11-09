Сенатор Пушков предрек долгий внутренний конфликт в Евросоюзе из-за Польши

Польша не выйдет из Евросоюза (ЕС), несмотря на противостояние с организацией. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Варшава отказалась платить ежедневные миллионные штрафы за невыполнение норм Евросоюза. Однако Пушков уверен, что Польша все равно не выйдет из ЕС, хотя внутренний конфликт в организации может затянуться надолго.

«Ни Польша не выйдет из ЕС, ни ЕС не выгонит Польшу, а скорее противостояние продолжится внутри ЕС. Причем такая ситуация, когда будут сохраняться противоречия высокой степени интенсивности внутри ЕС, может длиться довольно долго», — сказал сенатор.

Ранее немцы потребовали исключить Польшу из ЕС. Некоторое пользователи решили, что в этой ситуации Евросоюзу следует «перекрыть денежный кран» в Польшу, передавал телеканал «360».