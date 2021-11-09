Инфекционист Чуланов заявил, что в регионах России продолжается четвертая волна COVID-19

Четвертая волна коронавируса продолжается в регионах России, об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

Врач принял участие в пленарном заседании X Юбилейной Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021». Неблагоприятная обстановка с COVID-19 наблюдается в Европейском регионе ВОЗ, подчеркнул специалист в ходе мероприятия.

«Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — приводит слова Чуланова РИА Новости.

Согласно оперативным данным, за минувшие сутки в России было выявлено 39 160 случаев заболевания COVID-19. Полностью выздоровели 32 036 пациентов. От коронавируса скончались 1211 человек. Полную вакцинацию прошли 57 256 745 россиян.