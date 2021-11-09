Памфилова сообщила о решении главы Мосгоризбиркома Ермолова покинуть занимаемую должность

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает занимаемую должность. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Центризбирком намерен рекомендовать на вакантную должность Ольгу Кириллову. Она вошла в состав городской комиссии в 2020 году.

«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя. Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом», — сказала Памфилова.

Ранее Элла Памфилова поделилась результатами работы в избиркоме за пять лет. По ее словам, избирательная система стала максимально прозрачной и открытой.