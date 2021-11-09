Захарова заступилась за Белоруссию после предложения Порошенко ввести «адские санкции»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила экс-президента Украины Петра Порошенко за предложение ввести «адские санкции» против Белоруссии из-за мигрантов. Дипломат посоветовала вспомнить историю с беженцами, которых приняла РФ.

Порошенко считает необходимым ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за наплыва мигрантов к границам с Польшей и Литвой. Однако с таким же наплывом столкнулась и Россия. Тогда миллионы граждан Украины покинули родину и уехали в близлежащие страны.

«Это смеет говорить деятель, под чьим «президентством» Украину были вынуждены покинуть миллионы ее граждан? Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь», — заступилась за Белоруссию Захарова.

Ранее стало известно, что власти Литвы одобрили введение режима ЧП на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда связался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения ситуации с беженцами.