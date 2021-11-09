Глава ФМБА Скворцова сообщила о завершении второй фазы испытаний препарата от COVID-19 «МИР-19»

Завершается вторая фаза клинических исследований препарата от коронавируса «МИР-19». Информацию сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Десятая международная научно-практическая конференция «Молекулярная диагностика — 2021» прошла 9 ноября в Москве. На ней в ходе приветствия эксперт Скворцова сообщила о завершении испытаний нового российского препарата от коронавируса.

«Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 «МИР-19», который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований», — отметила Скворцова.

ФМБА подало в Минздрав России документы на регистрацию препарата «МИР-19» в середине октября текущего года. Медикамент предназначен для профилактики и лечения коронавируса с помощью ингаляций и вводится путем закапывания через нос. Он не меняет структуру человеческого генома и абсолютно безопасен.

Число россиян, вакцинирующихся от коронавируса, выросло в несколько раз, передает телеканал «360». Глава Минздрава отметил, что принятые меры для повышения коллективного иммунитета сработали.