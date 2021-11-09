Решение инфраструктурных проблем Петербурга обсудят гости медиацентра «Патриот»

Санкт-Петербург должен в минимальные сроки решить свои транспортные проблемы, или Северная столица погрязнет в автомобильных пробках. Обсуждение ситуации в городской инфраструктуре состоится в прямом эфире Медиагруппы «Патриот».

Существующая городская среда устаревает, ее возможностей больше не хватает для поддержания темпа жизни горожан. Петербург существенно отстает от Москвы по темпам развития транспортной сети.

Исправлять ситуацию намерены компания «Мегалайн» и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом в ходе брифинга представители организаций расскажут о своих планах и дадут оценку обстановке в городской среде. Прямой эфир из пресс-центра будет доступен в сообществе Медиагруппы «Патриот».

Трансляция начнется 9 ноября в 14:00. Записи предыдущих эфиров доступны для просмотра на странице архива.