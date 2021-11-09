МИД России подтвердил выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху

Договоренности Москвы, Баку и Еревана о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе выполняются, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Соответствующие соглашения были зафиксированы в трехстороннем заявлении президента РФ Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Сегодня мы можем констатировать, что зафиксированные в Заявлении от 9 ноября 2020 года договоренности в целом выполняются», — отмечается в сообщении российского дипломатического ведомства.

Также в МИД уточнили, что Баку и Ереван сохраняют приверженность соблюдению всех положений документа.

Ранее Пашинян заявил о праве армянского населения на возвращение Шуши и Гадрутского района Карабаха. По словам политика, оно до сих пор не было реализовано, передает телеканал «360».