Главу Югры Комарову признали самым активным в соцсетях губернатором

Единственная в стране женщина-губернатор Наталья Комарова снова поднялась на первую строку в рейтинге активности руководителей субъектов Российской Федерации в социальной сети Instagram.

Губернатор ХМАО опередила в списке главу Иркутской области Игоря Кобзева, губернаторов Самарской и Костромской областей Дмитрия Азаров и Сергея Ситникова. На минувшей неделе Комарова разместила в своем аккаунте 12 постов, 132 материала в Stories и провела два «прямых эфира» с подписчиками, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news.

Индекс активности главы Югры — 82, у идущего на втором месте Игоря Кобзева — 48. По сравнению с предыдущей неделей Комарова буквально взлетела на верхнюю строчку рейтинга — с 16-го места.

Стоит отметить, что только в Instagram у Комаровой более 131 000 подписчиков. Имеет она страницы также во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». По мнению губернатора Югры, присутствие в соцсетях — один из важных инструментов, без которых в настоящее время очень сложно представить работу главы региона и процесс получения информации.