Правительство Самарской области выясняет причины блокировки Instagram губернатора Азарова

Instagram-аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова заблокирован по неизвестной причине. Правительство региона старается разобраться в ситуации.

Сейчас официальная страница Азарова в соцсети Instagram временно не работает.

«Мы выясняем причины сбоя. Ответ от службы поддержки должен поступить в течение суток. Наши специалисты пытаются восстановить аккаунт», — указали в региональном правительстве.

Сведения о деятельности губернатора можно найти на сайте правительства Самарской области, а также официальных страницах «Самарская область» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники».