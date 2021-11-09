Профессор Мичиганского университета предрек COVID-19 судьбу сезонного гриппа

Коронавирусная инфекция останется с человечеством надолго, однако наступят времена, когда пандемия стихнет, а заболеваемость COVID-19 не будет выходить из-под контроля, убежден профессор эпидемиологии в Мичиганском университете Арнольд Монто.

Медики предполагают, что будущее распространение коронавирусной инфекции будет больше похоже на сезонный грипп. Пока неясно, когда и как это произойдет, но механизм контроля заболеваемости уже понятен.

«Мы понятия не имеем, увидим ли мы такую сезонную картину с SARS-CoV-2, но это напоминает нам, что большинство респираторных вирусов начинают вести себя как сезонные события», — подчеркнул Арнольд Монто в беседе с одним из зарубежных изданий.

Хорошие новости заключаются в силе вакцин, разработка которых помогла более эффективно бороться с пандемией. Плохие новости связаны со способностью COVID-19 мутировать и развиваться, убежден эксперт.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал уровень антител, защищающий от мутировавших штаммов коронавируса. Их должно быть в полтора раза больше достаточного уровня, который защищает от первоначальных вариантов, сообщает телеканал «360».