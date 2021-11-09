Украинский астролог Росс призвал соотечественников не беспокоиться из-за нехватки газа

Зима на Украине не будет холодной, поэтому гражданам страны не стоит волноваться из-за нехватки газа и высоких цен на него. Таким мнением поделился астролог Влад Росс.

Эксперты и аналитики неоднократно сходились во мнении, что ситуация с энергоресурсами на Украине близка к критической. Киев отказался от поставок российского топлива и закупает его у европейских стран по более высоким ценам. В связи с этими событиями страна рискует столкнуться с большими трудностями в отопительный период.

Однако украинский астролог Росс считает, что у Киева нет поводов для беспокойства. Прорицатель поделился неожиданным предсказанием, которое застало журналистов врасплох. По его словам, Украина не почувствует дефицита газа, поскольку зима будет теплой.

«Самое главное — готовиться к теплой зиме. Начинается бархатный сезон ноября, так что у нас будет тепло, зима вообще не будет морозной и холодной, поэтому газа для всех хватит", — сказал Росс.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил энергокомпаниям в качестве замены газу использовать биотопливо. Это позволит проходить последующие отопительные сезоны с меньшим стрессом, отметил он. Также политик обратил внимание на Волынскую область, где более половины котельных работают на альтернативном топливе, передает телеканал "360".