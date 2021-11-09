Захарова предложила Польше ввести санкции против Буша-младшего на фоне ситуации с мигрантами

Призывы властей Польши ввести очередные санкции против Белоруссии на фоне миграционного кризиса непоследовательны — в первую очередь ограничениям следует подвергнуть США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ответ на призыв «наказать» Минск за якобы «ведение гибридной войны» против Польши российский дипломат напомнила о поведении самой официальной Варшавы в недалеком прошлом. 18 лет назад польские вооруженные силы были одним из главных участников операции по «демократизации» Ирака. Сейчас большинство нелегалов на границе с Белоруссией — это иракские курды и езиды.

«И против Буша-младшего с Пентагоном (ввести санкции. — Прим. ред.)?» — в шутку написала Захарова в личном Telegram-канале.

Очередной виток обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС начался 8 ноября. Тогда колонна из нескольких сотен нелегалов направилась к пограничному пункту «Брузги — Кузница», в окрестностях которого встала палаточным лагерем. По словам мигрантов, они намерены прорвать границу и пойти через Польшу в Германию.