Минобороны Белоруссии: Польша не уведомила Минск о размещении 10 тысяч солдат у границы

Польша вопреки договоренностям не проинформировала Минск о размещении 10 тысяч военнослужащих у белорусской границы. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что власти Польши решили довести до 10 тысяч численность солдат и офицеров на границе с Белоруссией. При этом Варшава не уведомила Минск о данном шаге.

«Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что ранее несколько тысяч мигрантов попытались штурмом пересечь белорусско-польскую границу. После этого Варшава ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, а также увеличила число пограничников и военнослужащих.