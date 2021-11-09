Организатор терактов в Москве сядет в тюрьму на 21 год

Приговор лидеру запрещенной группировки «Исламское государство»1, который являлся организатором терактов в Москве, признали законным в Апелляционном военном суде.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, фигурант дела возглавлял законспирированную ячейку «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России).

В октябре прошлого года боевиков задержали, во время спецоперации у них изъяли боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Задержанные планировали использовать оружие для расстрела горожан и организации взрывов в Москве.

Деятельность террористической ячейки пресекли в 2016 году, ее участники получили длительные тюремные сроки. Лидера группировки осудили на 21 год колонии.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации