Бизнесмен Пригожин с помощью фильма ответил на вопросы о вмешательстве в выборы в США

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о фильме «16-й», премьерный показ которого состоялся в России 8 ноября.

Представители издания "ДНИ.РУ" указали, что посмотрели премьеру, и поинтересовались у предпринимателя, является ли кинокартина ответом на вопрос о факте «вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Да», — приводятся слова бизнесмена.

«16-й» рассказывает, как проходили президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, а также о «вмешательстве» в избирательный процесс. Киноленту посмотрели более 200 тысяч россиян. Пользователи Сети высоко оценили фильм и оставили после просмотра восторженные комментарии.

Создатели картины перенесли премьеру в интернет после того, как ее два раза срывали в Нью-Йорке. Кинотеатр Film Society of Lincoln Center без объяснения причин снял киноленту с показа. Позже премьера была сорвана американскими правоохранителями.