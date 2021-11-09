«Сознательно обостряют». Кому выгодны стычки с мигрантами на белорусско-польской границе

Около трех тысяч беженцев из стран Восточной Азии и Африки второй день штурмуют границу между Белоруссией и Польшей в надежде попасть в Евросоюз. У забора с колючей проволокой по периметру мигранты, в числе которых много женщин и детей, разбили палаточный лагерь.

Неравный бой на пограничье

Накануне, 8 ноября, Минск предупредил Варшаву о том, что в сторону контрольно-пропускного пункта в Кузнице движется толпа мигрантов. Тогда же стало известно, что большинство из них прибыли в Белоруссию из Ирака под видом туристов, а после объединились (из соображений безопасности) и пешком отправились на запад. На границе их встретила целая армия вооруженных польских солдат, которые стеной выстроились вдоль ограждения.

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.



Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

К вечеру 8 ноября ситуация на границе обострилась. Около сотни человек предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Вооружившись лопатами и стволами деревьев, они снесли несколько метров забора. Силовики в ответ на штурм применили слезоточивый газ и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего незваные гости с Ближнего Востока благоразумно отступили.

Минувшая ночь прошла на польско-белорусской границе без происшествий. Утром в палаточном лагере тоже было спокойно.

Истерия Польши или гибридная атака Минска

Столпотворение мигрантов у белорусско-польской границы в Европе и США расценили как спланированную Минском операцию для того, чтобы вынудить Евросоюз отменить введенные санкции.

«Лукашенко [президент Белоруссии] решил начать очередную волну агрессии против польского народа. Началась попытка массового проникновения на польскую территорию мигрантов, используемых Белоруссией для гибридной атаки против Польши. Это акция, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать многодневный кризис», – написал в Twitter представитель пресс-службы правительства Польши Станислав Жарын.

Łukaszenka zdecydował się rozpocząć kolejną falę agresji wobec Polski. Rozpoczęła się próba masowego wkroczenia na teren RP migrantów wykorzystywanych przez Białoruś do ataku hybrydowego przeciwko Polsce.



To akcja obliczona na wywołanie wielodniowego kryzysu... pic.twitter.com/wDwcYtDGoO — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

В белорусском МВД в свою очередь ответили, что повлиять на беженцев не в силах, поскольку те находятся в стране легально и законов не нарушают. Об этом же позднее заявил и депутат Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич. По его словам, люди пребывают в Минск на самолетах. Порой даже через третьи страны, например, Турцию. При этом они имеют на руках все необходимые для путешествия документы.

«Мы же не можем их у себя сортировать, хотя это вопрос решаемый. Поляки должны садиться за стол переговоров с белорусскими властями и обсуждать это. Однако они этого делать не хотят. Им выгоднее поднимать эту истерию, обвинять Белоруссию и выпрашивать деньги у Брюсселя на укрепление границы вместо реального решения проблемы», – объяснил реакцию соседей Гайдукевич.

9 ноября польские пограничники объявили, что с 7 часов утра закрывают пункт пропуска через автомобильную границу в Кузнице, в районе которого обосновались мигранты. Людей перенаправляют на КПП в Тересполе и Бобровниках.

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Число польских солдат у границы накануне уже превысило 12 тысяч человек. При этом Варшава не уведомляла Минск о наращивании военного присутствия. В связи с чем в Минобороны Белоруссии сделали вывод: соседи разворачивают «военную деятельность».

«Дипломатия» Евросоюза

Вместе с тем обстановка накаляется и на дипломатической арене. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны в ближайшее время ввести очередные санкции против Минска из-за миграционного кризиса.

В качестве первого шага в Брюсселе решили частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между странами Европы и Белоруссией.

«Белорусские власти должны понять, что давление на Европейский союз путем циничного использования мигрантов не поможет им достичь их целей», – заявила председатель ЕК.

По ее распоряжению в ближайшее время в Польшу, Латвию и Литву для консультаций отправятся глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и заместитель руководителя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

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Сторонники Белоруссии

В Ватикане и в Москве призвали Евросоюз принять беженцев. А глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе лежит исключительно на европейцах.

«Ну если эти люди не хотят оставаться в Белоруссии, не хотят оставаться в Турции. Они хотят в Европу. В ту самую Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни. Надо все-таки отвечать за свои слова и поступки», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Зачем беженцам Польша

При этом большинство мигрантов вовсе не стремятся остаться в Польше, а хотят использовать ее в качестве коридора в Германию. По данным немецкой полиции, число нелегалов, попавших в ФРГ через Белоруссию и Польшу в октябре приблизилось к 5 тысячам человек. В сентябре было вдвое меньше.

Wszystkie działania migrantów odbywają się pod okiem i kontrolą białoruskich żołnierzy pic.twitter.com/wCHWFg90cv — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Это вызывает особую тревогу в Берлине, где уже вспоминают события 2015 года, когда потоки беженцев спровоцировали в ЕС затяжной миграционный кризис. Тогда канцлер Германии Ангела Меркель позволила выходцам из Ближнего Востока обосноваться в ФРГ, но впоследствии жест доброй воли спровоцировал волну беспорядков и терактов в стране.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в интервью изданию Bild безоговорочно поддержал польское правительство, которое старается не допустить проникновения нового потока мигрантов в Евросоюз.

«До сих пор поляки реагировали правильно. Я также говорю, что нам нужна структурная безопасность границ. Мы должны публично поддержать поляков! Поляки оказывают здесь очень важную услугу для всей Европы — так же, как Турция, проводила политику беженцев на благо Европы, приняв более трех миллионов беженцев», – подчеркнул глава ведомства.

ТАСС / Щеглов Леонид

Зачем Польше конфликт

Польша защищает границы Евросоюза не по доброте душевной, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Тем самым в Варшаве хотят вернуть утраченное после недавнего скандала расположение ЕС.

Напомним, в начале октября поляки утвердили верховенство национальных законов над общеевропейскими.

«Польша очень провинилась перед Евросоюзом. В этой связи ЕС наложил на Польшу в том числе штрафы. Поэтому, естественно, появляется предположение, что поляки сознательно обостряют ситуацию на границе, взывают к ЕС, с целью переключить внимание Евросоюза с претензий к ним, и стать как бы жертвами», – подчеркнул собеседник «Политики Сегодня».

Политолог не исключил обострения конфликта в ближайшее время. По его словам, в этом случае Варшава сможет либо добиться отсрочки наказания от Евросоюза за собственное неповиновение, либо же вовсе его отмены.

«Безусловно обостряют ситуацию поляки, потому что беженцы стремятся не только в Польшу, но и в Литву, Латвию. Но ни Литва, ни Латвия не обостряют ситуацию, как поляки. Резонно возникает вопрос, с чем мы имеем дело: либо это генетически присущая полякам ксенофобия, которая отторгает любого рода иностранцев, либо тут политический момент», – рассудил Оленченко.

Пока что ситуация на границе Польши и Белоруссии остается спокойной. Польские пограничники досматривают почти каждую проезжающую в том районе машину, чтобы не допустить проникновения нелегальных мигрантов в ЕС.

Тем временем правительство Литвы приняло решение объявить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами.