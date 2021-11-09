Следуя тренду. Зачем губернатор Беглов заявил о стабилизации обстановки с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября позволила стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Северной столице.

«Общими усилиями нам удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса в Петербурге», — уточнил градоначальник во время традиционного выступления в программе на «Радио России – Петербург».

Однако официальные данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом не столько оптимистичны, как заявления 65-летнего уроженца Баку. С 8 по 9 ноября наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве (5287), Подмосковье (2818) и в Петербурге (2680).

По сравнению со статистикой от 30 октября, показатели несколько ниже (в конце прошлого месяца за сутки фиксировали более 3,5 тысячи случаев). Но еще год назад прирост в 900 новых заболевших сам Беглов называл «критическим».

vk.com / Официальная страница Александра Беглова

Правда, до локдауна осенью 2020 года не дошло: власти отважились на закрытие фуд-кортов в торговых центрах и ввели ограничения на посещение спортивных мероприятий.

Прошедшая нерабочая неделя показала, что из-за кратковременных ограничительных мер страдают не только неравнодушные к своему здоровью граждане, но и собственники малого и среднего бизнеса. Взявшиеся по щелчку пальцев ограничения не дают многим предприятиям рассчитывать на поддержку от местных властей, заявил ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук Никита Масленников.

Такие обрывистые и неопределенные шаги могут серьезно ударить по экономике в целом и привести к смещению бизнеса в сфере услуг в «теневой сектор», что неизбежно приведет к полной потере доверия к администрации Петербурга в целом и к фигуре Беглова в частности, уверен экономист.

Кроме того, за прошедший мини-локдаун свободный коечный фонд в Петербурге сократился на 1,84%, то есть за неделю число госпитализированных с COVID-19 увеличилось на 127 человек (с 7782 до 7909).

Не так хорошо идут дела и с темпами вакцинации. Несмотря на рекомендации Роспотребнадзора по обретению коллективного иммунитета, власти Петербурга все еще не сумели добиться необходимых показателей в 60% привитых среди взрослого населения Северной столицы. Да и нерабочая неделя не помогла достичь даже минимальных показателей: желающих получить первую прививку от COVID-19 прибавилось на 4,9%, а тех, кто решился на вторую — лишь на 2,1%. Таким образом, к 9 ноября в Петербурге только 36,1% населения защищены вакциной.

gov.spb.ru /

Столь явное расхождение между официальной статистикой и речами Беглова объясняется тем, что он следует трендам, заданным федеральным центром, считает Владимир Соловейчик.

«Если федеральная власть заявляет, что нерабочие дни продлены не будут, и в деле борьбы с коронавирусом за время локдауна наступил перелом, значит и региональное начальство должно излагать ту же точку зрения. Я думаю, что в первую очередь, именно этим обстоятельством вызваны подобные заявления», — поделился мнением эксперт с корреспондентом «ПС».

Ранее "Политика Сегодня" рассказывала, почему губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на грани отставки.