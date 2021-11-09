Петербургские врачи получили награды от Путина за борьбу с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин вручил 11 государственных наград медикам Санкт-Петербурга за вклад в области здравоохранения и за борьбу с коронавирусом.

Медали Луки Крымского были вручены врачам Северной столицы. Государственная награда Российской Федерации выдается за заслуги в здравоохранении. Медалью были удостоены сотрудники больницы имени Боткина за вклад в борьбу с COVID-19.

Также награду вручили сотрудникам Волховской межрайонной больницы, врачу Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Олесе Игнатовой, заведующей роддомом Всеволожской клинической межрайонной больницы Юлии Конониной, медсестре НИИ имени Джанелидзе Ксении Пыляевой и врачу Кингисеппской межрайонной больницы имени П. Н. Прохорова Инне Григиной.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили заведующая отделением НИИ имени Джанелидзе Наталья Смолянко и главный врач женской консультации №18 Ирина Котылевская.

Владимир Путин подписал указ о награждении Директор Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, передает телеканал «360». Специалист получил орден Александра Невского за заслуги в области здравоохранения.