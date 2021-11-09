Лавров заявил о попытках внешних сил подорвать сотрудничество России и Казахстана

Проявление национализма в отношении русскоязычного населения Казахстана зачастую является результатом внешнего информационного воздействия сил, которые намерены подорвать контакты между Москвой и Нур-Султаном, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ».

Материал был обнародован в «Российской газете». В нем дипломат подробно проанализировал инциденты, которые происходят с русскоговорящими гражданами в Казахстане. Лавров с сожалением заметил, что в последнее время участились случаи проявления ксенофобии по отношению к русскоязычному населению.

«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — заявил глава МИД.

Сергей Лавров подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между Россией и Казахстаном позволяет принимать совместные меры по каждому тревожному инциденту.

Как стало известно ранее, глава МИД России обвинил страны Запада в двойных стандартах. По его мнению, государства — союзники США в угоду своим личным интересам используют геополитику, передает телеканал «360».