Лукашенко готовится к новым переговорам с Россией по газу

Минск хочет провести с Москвой переговоры о порядке формирования цен на голубое топливо, поставляемое в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.

Основой для переговоров станет проект протокола с Россией, в котором прописан порядок формирования цен на газ для республики. Топливо будут поставлять по газопроводам на белорусской территории.

Лукашенко уполномочил власти республики на переговоры по проекту протокола, также в документ могут внести изменения. Протокол будет применяться по истечении десяти дней с момента его подписания до вступления в силу, отмечено в Национальном правовом интернет-портале.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия приступают к перезагрузке общего экономического пространства. Такое заявление глава государства сделал на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.