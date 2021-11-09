ПФР напомнил о правилах начисления пенсий проживающим в СНГ россиянам

Россия и страны СНГ заключили международные соглашения в области пенсионного обеспечения. Принцип начисления пенсий гражданам РФ, проживающим на этих территориях, объяснили в Пенсионном Фонде.

Согласно нормам Молдавии, Грузии и Литвы пенсионные выплаты начисляют за счет государства, на территории которого проживает россиянин. Здесь также учитывается приобретенный на территории всех договаривающихся сторон трудовой стаж, сообщает РИА Новости.

Также Россия заключила договоры с Эстонией, Испанией, Белоруссией, Болгарией, Латвией, Израилем, Сербией и Венгрией. Здесь предусмотрено распределение расходов на пенсии в зависимости от величины прав, полученных в этих странах.

С Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией также принят отдельный документ. За полученный после вступления соглашения в силу пенсию начисляет страна-член ЕАЭС.