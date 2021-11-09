Депутат Рады Кива: в решении допущенных Зеленским ошибок способен помочь только Путин

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину, иначе его ждет «фатальный страх и падение». Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Facebook.

По его словам, череда ошибок и преступлений приведут Зеленского к огромному провалу. Главным шагом на этом пути стало смещение с должности главы МВД Арсена Авакова, который вскоре соберет вокруг себя самых ярых противников действующего президента Украины. ПомочьЗеленскому решить эту проблему способен только Путин.

«Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины», — отметил депутат.

Кива отметил, что у Зеленского все еще есть выбор: союз с Россией или арест и тюрьма. Кроме того, по его мнению, обращение к Путину поможет и жителям Украины. Это станет поводом для благодарности Зеленского, а самому президенту данное решение обеспечит «спокойное правление».