Пушков нашел объяснение провальному президентству Байдена

Рейтинг президента США Джо Байдена рухнул до рекордных 37,8 процента. Причинами этого стали несбывшиеся надежды американцев, заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Западные СМИ «дружно бросились клеймить Байдена как слабого президента». Российский политик уверен, что от 46-го президента США ждали слишком много, поэтому сейчас приходит разочарование.

«Обьяснений здесь два. Первое — его администрация не демонстрирует тех успехов, которых ждал весь западный мир. Вместо этого — бегство из Афганистана и топтание на месте в самих США. Причина вторая: комплекс несостоявшихся надежд. От Байдена слишком много ожидали. Но он не способен остановить ход истории. XXI век не будет "Американским веком"», — написал Пушков.

Многочисленные инциденты также играют против Джо Байдена. Он не раз путал имена высокопоставленных чиновников и названия ведомств, падал на трапе своего самолета и засыпал на важных мероприятиях. Недавний конфуз в Глазго окончательно опозорил американского лидера на весь мир.