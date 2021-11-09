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Пушков нашел объяснение провальному президентству Байдена

Политика
Пушков нашел объяснение провальному президентству Байдена

Рейтинг президента США Джо Байдена рухнул до рекордных 37,8 процента. Причинами этого стали несбывшиеся надежды американцев, заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Западные СМИ «дружно бросились клеймить Байдена как слабого президента». Российский политик уверен, что от 46-го президента США ждали слишком много, поэтому сейчас приходит разочарование.

«Обьяснений здесь два. Первое — его администрация не демонстрирует тех успехов, которых ждал весь западный мир. Вместо этого — бегство из Афганистана и топтание на месте в самих США. Причина вторая: комплекс несостоявшихся надежд. От Байдена слишком много ожидали. Но он не способен остановить ход истории. XXI век не будет "Американским веком"», — написал Пушков.

Многочисленные инциденты также играют против Джо Байдена. Он не раз путал имена высокопоставленных чиновников и названия ведомств, падал на трапе своего самолета и засыпал на важных мероприятиях. Недавний конфуз в Глазго окончательно опозорил американского лидера на весь мир.

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