Саакашвили сообщил об избиении его сотрудниками тюремной больницы

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в тюремную больницу в районе Глдани. Он заявляет, что перед госпитализацией медработники его избили.

Об этом Саакашвили написал в письме своему адвокату, который передал его слова на брифинге. Ника Гварамия добавил, что экс-президент отказывается проходить лечение в тюремной больнице, принимать лекарства, а также намеревается продолжать голодовку. Кроме того, Саакашвили требует своего лечащего врача.

«Сотрудники [тюремной больницы] стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», — передал слова экс-президента Гварамия.

Одновременно с этими событиями в Тбилиси проходит митинг в поддержку заключенного Саакашвили. Демонстранты заявили, что не собираются расходиться, происходят стычки с правоохранителями. Задержанных или пострадавших нет.

Михаила Саакашвили арестовали 1 октября после добровольного прибытия в Грузию. После его отправки в тюрьму он объявил голодовку, так как считает себя политзаключенным. Власти страны выменяют ему обвинения по нескольким уголовным делам.