Пентагон мониторит «вызывающие беспокойство передвижения» Армии России «вблизи Украины». Представитель минобороны США Джон Кирби заявил, что американская сторона призывает РФ «прояснить намерения».

В оборонном ведомстве Украины ранее сообщали, Киев не фиксирует наращивания российского военного контингента у общих рубежей. Секретарь совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов также подтверждал, что Армия России не проявляет никакой активности на приграничных регионах. Однако иного мнения придерживаются в Пентагоне.

«Мы продолжаем видеть вызывающие беспокойство движения российских войск на западе РФ и вблизи Украины», — сказал Кирби в ходе брифинга.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что Москва имеет право перемещать войска по своей территории полностью в соответствии с личными намерениями и потребностям. Представитель Кремля подчеркивал, что это не несет угрозы ни для одной страны, а также никого не должно волновать. Российская сторона неоднократно опровергала неаргументированные нападки в «агрессивных действиях» со стороны Запада и Украины.