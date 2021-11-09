Белый дом воздержался от комментариев о саммите Путина и Байдена до конца 2021 года

Вашингтон пока не может дать конкретного ответа на вопрос о возможном проведении нового саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В этом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва и Вашингтон подтверждают общую заинтересованность в организации прямого взаимодействия глав двух государств в ближайшее время. Однако накануне он сзаявил, что в Кремле также пока не располагают информацией о возможной встрече лидеров РФ и США.

«Что касается вашего второго вопроса, я не могу анонсировать какую-либо встречу», — сообщила представитель Белого дома на брифинге.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в рамках саммита «Большой двадцатки» в Риме обсудил с Джо Байденом тему российско-американских контактов на высшем уровне. Во время беседы с министром лидер США передал президенту России приветы и наилучшие пожелания.