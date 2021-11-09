Россия с 9 ноября возобновила авиасообщение с Таиландом и еще восемью странами

Россияне с 9 ноября могут посещать Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Тунис, Словению, Швецию и Таиланд. Авиасообщение с этими странами было прервано из-за COVID-19.

Перелеты на Багамы будут осуществляться из Москвы дважды в неделю. В Иран раз в неделю будут летать самолеты из Сочи и трижды из Москвы. Авиасообщение с Нидерландами возобновляется сразу из нескольких российских городов. В их числе Петербург, Москва, Екатеринбург, Калининград и Сочи.

Отправиться в Норвегию и Швецию можно будет только из Петербурга, а в Оман и Тунис доступны перелеты лишь из столицы. Перелеты в Таиланд будут осуществляться из Москвы и российских городов, из которых возобновлено международное авиасообщение.

Вместе с этим 9 октября перестают действовать ограничения на авиасообщение с Австрией, Финляндией, Швейцарией и ОАЭ. Выросло количество рейсов с Болгарией, Испанией, Грецией, Италией, Мальдивами и рядом других стран.